الامن النيابية: القوات الأميركية تمنع وصول الحشد الشعبي للحدود السورية

2019/03/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، ان القوات الأمريكية وطيرانها أحال دون وصول الحشد الشعبي للمناطق الحدودية مع سوريا.وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريح، إن "القوات الأمريكية تمنع الحشد الشعبي من الوصول الى الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف، ان "واشنطن وبعض الدول لا يروق لها تحقيق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية على يد قوات الحشد الشعبي".

وتابع، أن "امريكا تحاول منع الحشد من الوصول للحدود مع سوريا من خلال طيرانها العسكري وقواتها القتالية لكونه يمثل خطرا كبيرا على مخططاتها ومشروعها في البلاد”.

وتوغلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس السبت، في آخر جيب لتنظيم داعش شرق سوريا، وسط قتال شرس، من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بمحافظة دير الزور على الحدود مع العراق.

وكشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن قيام قوات أميركية مسنودة بمروحيات قتالية باستطلاع ناحية الرمانة على الحدود العراقية السورية غربي المحافظة.

تحرير: فاطمة صالح

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