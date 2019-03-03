جوايدو يدعو إلى التظاهر الإثنين لمواكبة عودته إلى فنزويلا

2019/03/03 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو باستعداد موسكو لإجراء محادثات ثنائية مع واشنطن بشأن فنزويلا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت إن الوضع في فنزويلا كان الموضوع الرئيسي لمحادثة هاتفية بين لافروف وبومبيو مساء أمس السبت.

وأضافت الوزارة في بيان “فيما يتصل باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن موضوع فنزويلا، فقد أكدنا استعداد روسيا للمشاركة في ذلك”.

وتابع البيان “بما أن شعب فنزويلا فقط هو من له الحق في تقرير مستقبله، فإن من الضروري الالتزام الصارم باتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وروسيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن الحملة التي قادتها واشنطن من أجل الاعتراف الدولي بخوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وأضافت الوزارة أن لافروف ندد، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته الولايات المتحدة، بتهديدات واشنطن “للقيادة الشرعية لهذا البلد” في إشارة إلى مادورو.

وكانت الولايات المتحدة فرضت هذا الشهر عقوبات جديدة على ستة مسؤولي أمن فنزويليين وألغت تأشيرات عشرات الأشخاص، ممن لهم صلة بمادورو، وعائلاتهم في أحدث خطوة للضغط عليه للتنحي.

واتفق لافروف وبومبيو أيضا على استمرار المحادثات بين البلدين على مستوى الخبراء فيما يتعلق بسوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.

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