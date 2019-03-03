2019/03/03 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل محمود عباس: الادارة الامريكية اثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمة اسرائيل

تأریخ التحریر: : 2019/3/3 19:04

• 36 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عباس: الادارة الامريكية اثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمة اسرائيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود عباس: الادارة الامريكية اثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمة اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).