الحكومة تعتزم تشكيل فريق تحقيقي عالي المستوى لمتابعة الايزيديات في سوريا

2019/03/03 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان عن عزم الحكومة تشكيل لجنة مشتركة

عليا للتحقيق في مصير الايزيديات المختطفات في سوريا. عضو المفوضية فاضل الغراوي اشار الى إن الحكومة وافقت على مقترح

المفوضية بتشكيل لجنة عالية المستوى من الوزارات الامنية والخارجية

وحقوق الإنسان ومؤسسة الشهداء لغرض السفر الى سوريا وفتح تحقيق عالي

المستوى لمعرفة مصير الايزيديات المختطفات في سوريا..مشيرا الى ان

الحكومة العراقية لا تمتلك إحصائيات دقيقة بشأن عدد الناجيات والإحياء

في سوريا لغاية اللحظة”.

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