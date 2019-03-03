بالفيديو .. الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي كبير عند حدود منطقة خفض التصعيد بإدلب

2019/03/03 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدت وحدات من الجيش السوري في ريف حماة الشمالي لهجوم مجموعات

إرهابية بأعداد كبيرة على النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة

وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.وذكر مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة 1:30 من فجر يوم الأحد الواقع في

3-3-2019 قامت مجموعات إرهابية مسلحة بمهاجمة بعض النقاط العسكرية على

امتداد محور المصاصنة بريف حماة الشمالي مستخدمة أنواعا متعددة من

الأسلحة بعد تمهيد ناري على نقاط المداجن وزور الحيصة وخربة معرين في

ظل أجواء جوية سيئة وعاصفة".وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش في المنطقة "تصدت بكل بسالة

للإرهابيين القتلة واستطاعت التعامل مع المهاجمين والقضاء على أعداد

منهم وتدمير عتادهم وأسلحتهم حيث تم سحب عدد من جثث القتلى وبقيت أخرى

في العراء".ولفت المصدر العسكري إلى أنه "نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي وتصدي

أبطالنا له رتقى عدد من جنودنا البواسل شهداء وأصيب آخرون بجروح".وبين المصدر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد "يقينها أن

انخفاض المعارك في بعض الأماكن لا يعني الركون للإرهابيين الذين

سيستمرون بالمحاولة كلما تلقوا ضربات أكبر وأنها على استعداد مستمر

وجاهزية عالية للتصدي لهجمات الإرهابيين القتلة على المحاور المتبقية

في حربها ضد الإرهاب".

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