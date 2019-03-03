المنافذ: ضبط آلاف التصاريح الكمركية المزورة في زرباطية

2019/03/03 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط الآف التصاريح الكمركية المزورة في منفذ زرباطية الحدودي مع ايران.وقالت الهيئة في بيان تلقى, النور نيوز، نسخة منه، إن “الهيئة ضبطت الآف التصاريح الكمركية المزورة مطبوعة في ايران، حيث كانت مخبأ تحت كتب”.واكددت الهيئة ان “ذلك جاء بالتعاون مع كمرك زرباطية”.

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