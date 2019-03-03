2019/03/03 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاعلنت السفارة اليابانية في العراق، اليوم الاحد، عن تقديم مساعدات مالية لتمويل مشروع في قضاء الحويجة، جنوبي غربي مدينة كركوك.وقالت السفارة في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "حكومة اليابان قدمت مساعدات مالية تصل إلى 83،000 دولار أمريكي لمشروع تقديم أجهزة طبية لمستشفى الحويجة في كركوك. واضاف البيان "يهدف المشروع الى تحسين البيئة الطبية للأطفال الرضع في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بعد التحرر من عصابات داعش من خلال تجهيز 9 حاضنات وجهاز للإنعاش التنفس لدى الأطفال الرضع في مستشفى الحويجة في كركوك".مبيناً، بأنه "تأتي هذه المنحة في إطار برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني من قبل حكومة اليابان.وتهدف هذه المشاريع الى تحقيق نتائج فورية ومباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي.قامت حكومة اليابان بتنفيذ أكثر من 90 مشروعاً من هذا النوع منذ عام 2003 في جميع أنحاء العراق، في مختلف المجالات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر والرفاهية العامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تعلن عن تقديمها مساعدات مالية الى كركوك لتمويل مشروع في قضاء الحويجة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تعلن عن تقديمها مساعدات مالية الى كركوك لتمويل مشروع في قضاء الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).