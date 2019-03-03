2019/03/03 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ، الأحد ، أن حزبه لم يتنازل عن منصب محافظ كركوك ويعد المنصب من ضمن الشروط الـ18 التي قدمها للأحزاب الكردية.وقال السورجي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تنازل الاتحاد عن وزارة العدل للحزب الديمقراطي غير صحيح وعار عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تنازل الاتحاد الكردستاني على منصب محافظ كركوك للديمقراطي؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تنازل الاتحاد الكردستاني على منصب محافظ كركوك للديمقراطي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).