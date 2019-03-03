عبدالمهدي يستذكر الانتفاضة الشعبانية ضد صدام: فضحت ممارسات نظامه عالمياً

2019/03/03 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الاحد، انتفاضة الشعب العراقي الخالدة ضد دكتاتورية نظام المقبور صدام حسين.

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