2019/03/03 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفلسطيني: أطلعت عبدالمهدي على تطورات الأوضاع بفلسطين والانتهاكات بحق القدس

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