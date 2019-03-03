وزير الكهرباء يوجه بمضاعفة الجهود استعداداً لأشهر الصيف المقبل

2019/03/03 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، مضاعفة الجهود استعداداً لأشهر الصيف المقبل، بهدف تقديم خدمة مرضية الى المواطنين.جاء ذلك خلال زيارة سيادته ظهر اليوم الاحد ، محطة التاجي الغازية في محافظة بغداد، واطلع على عمل وحداتها التوليدية واعمال الصيانة، مشدداً، على اكمال جدول الصيانات في الوقت المحدد، وحاثنا العاملين في المحطة على بذل قصارى جهودهم للارتقاء بخدمة تجهيز الكهرباء الى المواطنين لهذا العام وفق الخطط الموضوعة.اوصى الوزير الخطيب، بدعم كل ما تحتاج اليه من معدات ورفدها بالضروريات.ووجه سيادته، المعنيين في الوزارة لدراسة اضافة وحدات توليدية جديدة، واستثمار مساحة الارض الموجودة في المحطة، اسهاماً ودعماً لرفد المنظومة الوطنية بطاقات إنتاجية جديد.واوصى مدير الشركة تأهيل المنظومات المهندس وفي محمد، بتلبية جميع احتياجات المحطة لتأهيلها بشكل كامل.

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