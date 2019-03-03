2019/03/03 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفلسطيني: الادارة الاميركية اثبتت عدم حياديتها بعد ان اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل وهو ما دعانا الى رفض خطتها للسلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/03 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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