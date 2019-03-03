2019/03/03 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي ،الأحد، إن حفلة وارسو الفاضحة هي إعلان للتطبيع والشراكة مع العدو الإسرائيلي.وقال السيد الحوثي في كلمة له خلال اللقاء الموسع لقبائل وحكماء اليمن انه “لا يمكن أن يكون هناك تطبيع وعلاقة مع العدو الإسرائيلي إلا بالاعتراف بالعدو من موقعه المحتل والمقتطع لمقدس من مقدسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الحوثي: حفلة وارسو الفاضحة إعلان للتطبيع والشراكة مع العدو الإسرائيلي alansaar.

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