2019/03/03 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، أن الشرطة المحلية هي من ستمسك امن قضاء سنجار وتقدم الدعم الكامل للجيش.وذكر الفياض، في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه، ان “الشرطة المحلية هي من ستمسك امن قضاء سنجار وتقدم الدعم الكامل للجيش الذي سيتواجد في أطراف القضاء وعلى جبل سنجار”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض: الشرطة المحلية هي من ستمسك امن قضاء سنجار alansaar.

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