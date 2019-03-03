عبدالمهدي: الانتفاضة الكوردستانية والشعبانية زعزعة صنمية الدكتاتور ورسخت الديمقراطية

2019/03/03 | 19:26

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شفق نيوز/ رأى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ان الانتفاضة في كوردستان وجنوب العراق كانتا سببا بزعزة دكتاتورية صدام حسين، وترسيخ الديمقراطي في العراق.وقال عبدالمهدي في بيان، "مع إطلالة آذار من كل عام، نقف لنستذكر مثابة وضّاءة في مسيرة شعبنا العراقي المجاهد ضدّ الظلم والطغيان الصّدامي المقبور، لقد كان آذار من عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف، أبرز بوّابة مرّ بها نضال شعبنا بكل أطيافه، إذ انطلقت مع مطلعهِ شرارة الإنتفاضة الشعبانية المباركة في جنوب العراق، مثلما تزامنت مع الثورة المجيدة لأبناء شعبنا في كردستان لتنتشر في عموم البلاد، وتنفّست مدننا رحيق الحرية والتحرر بفضل أبنائها، من سقط منهم شهيداً ومن رفع السلاح بوجه الدكتاتورية." واضاف، "إن التضحيات الجسام التي قدّمها العراقيون مع فجر آذار من ذلك العام أسهمت بحق في تمكين الشعب العراقي أن يحوز مستقبلا زاهرا، يبنى على ترسيخ الديمقراطية والتعددية والحياة الحرّة المُنعتقة من ربقة التسلط واستحواذ الحزب الواحد على مقدّرات الأمة، مثلما أسهمت في زعزعة صنمية الدكتاتور وفضحت ممارسات نظامه عالمياً.



لقد كانت إنتفاضة شعبان المباركة عتبة فعلٍ رافض وثائر يؤكد انتماء العراقيين لأرضهم وتأريخهم وعيشهم المشترك".

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