العراق يرغب بمفاتحة الصين ليكون جزء من «طريق الحرير»

2019/03/03 | 19:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة النقل، الأحد، مناقشة امكانية الاسراع بإجراءات انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بمنح القروض للدول الاعضاء، فيما أعربت عن تطلعها للانضمام الى الحزام الاقتصادي الاسيوي (طريق الحرير).

وقال مكتب اعلام وزارة النقل في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير النقل، عبدالله لعيبي، عقد اجتماعا موسعا مع لجنة الامر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨، لمناقشة امكانية تفعيل التعاون بين وزارة النقل والجانب الصيني، لوضع الية رسم خارطة طريق الحزام الاقتصادي الاسيوي (طريق الحرير)".

وأضاف البيان، أن "لعيبي ناقش خلال الاجتماع امكانية الاسراع بإجراءات انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بفتح القروض للدول الاعضاء لتمويل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديد ،على طول طريق الحرير الجديد".

وقال لعيبي، "نسعى الى تطبيق آلية التعاون العراقي مع الصين عبر الشركات الصينية والسفارة الصينية وتعريفهم بالبنى التحتية الحالية والمعلنة للاستثمار، وبيان الامكانيات المتوفرة لجذب مشروع طريق الحرير نحو العراق واشراكه بأكثر من قطاع ليشمل السكك والموانئ والنقل البحري والبري".

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