رئيس أركان الجيش يصدر توجيهًا بشأن القوات الأمنية والحشد في الطوز

2019/03/03 | 19:28

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي، الأحد، بضرورة وحدة القيادة والسيطرة والتعاون بين القطعات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في قضاء طوزخورماتو بصلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الغانمي عقد، اليوم، اجتماعا على هامش زيارته لقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين ضم قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن جمعة عناد وقائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل الجبوري وآمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم الآمرلي وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي الآمرلي".

وأكد الغانمي، خلال الاجتماع، وفق البيان، على "ضرورة تعزيز القوات الأمنية وذلك لسد كافة الثغرات التي قد يستغلها العدو ووضع خطط استراتيجية مهمة".

ووجه بـ"ضرورة وحدة القيادة والسيطرة والتعاون بين القطعات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وتوفير كافة الخدمات الاساسية واعادة ما تبقى من العوائل النازحة الى منازلهم".

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، الأحد، أن تنظيم داعش أعدم ما يسمى بـ"مفتى ولاية ديالى" المقرب من البغدادي، في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "معلومات استخبارية أفادت بان ت

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان مزارعا قتل بنيران مجهولين على طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مزارعا قتل بنيران مجهولين على الطريق الزراعي في حوض الوقف (20كم شمال شرق بعقوب

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن شخصا لقي حتفه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصا لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة ب

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