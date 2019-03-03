2019/03/03 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ نفط ميسان يتغلب على القوة الجوية في الدوري الممتاز

03/03/2019 19:04:00 PM |

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واع/بغداد/متابعة

خسر القوة الجوية امام نظيره نفط ميسان (3-2) في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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