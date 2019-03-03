أمريكا تريد ثني تركيا عن شراء

2019/03/03 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، إنه يبذل جهده لإجبار أنقرة على التخلي عن صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".وأنه واثق من أنها تتعارض مع نظيرتها الأمريكية "باتريوت"، والتي تود الولايات المتحدة بيعها لتركيا.

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