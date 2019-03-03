عباس يمنح شكران مرتجى وسام الثقافة والفنون

2019/03/03 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الرئيس الفلسطيني، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، الفنانة الفلسطينية، شكران مرتجى، وسام الثقافة والفنون والعلوم/ مستوى التألق.

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