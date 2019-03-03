هيئة الكمارك تحذر الشركات العراقية والاجنبية من تعطيل عمل المنافذ الحدودية

2019/03/03 | 19:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

طالبت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، كافة الشركات العراقية والأجنبية والمستوردين بالتوجه فوراً نحو أقرب مراكزها في الموانئ والمنافذ البرية وتقديم الوثائق اللازمة لإنجاز المعاملات الكمركية لضمان انسيابية الحركة التجارية وعدم تعطيل المنافذ الحدودية.

ودعت الهيئة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، المستوردين إلى "استكمال كافة الموافقات من اجازة استيراد وإصدار شهادات المطابقة للبضائع المشمولة ببرنامج الفحص الُمسبق قبل وقت كافي من وصول البضائع المراكز الكمركية وعدم تكديس بضائع غير حاصلة على الموافقات ووضع الجمارك والجهات الساندة امام أمر الواقع" .

واكدت الهيئة على أنها "تبذل أقصى ما يمكن من جهود لتذليل المعوقات وتسهيل دخول البضائع في حدود قانون الجمارك والتعليمات النافذة على الرغم مما تعانيه من نقص حاد في أعداد الموظفين وإنهيار البنى التحتية في المنفذ الحدودية وعدم ملائمتها للعمل الجمركي" .

واضافت الهيئة، أن "المادة (٢٧/ثالثا) من قانون الكمارك نصت لا يسمح بإنجاز المعاملة الجمركية للبضائع المعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر قبل تقديم المستندات اللازمة إلى الدائرة الكمركية المختصة وإستناداً إلى ذلك ليس للمدير العام صلاحية أعفاء المستوردين من تقديم إجازات الأستيراد" .

وبينت الهيئة انها "قدمت التسهيلات الممكنة أمام دخول البضائع المستوردة في حدود تطبيق القوانين النافذة فيما أوضحت أن جهودها في توحيد الإجراءات الكمركية في كافة المنافذ الحدودية الاتحادية لاقت ترحيباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي وأنها ماضية في تنفيذ خطة الأتمتة الشاملة للإجراءات الجمركية".

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