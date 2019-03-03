رئيس الوزراء: العراق يمتلك حضورا قويا بالمنطقة يساعده بتحقيق مطالب الفلسطينيين

2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،اليوم الاحد، أن العراق يمتلك حضورا قويا في المنطقة يمكن من خلاله المساعدة بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.وقال عبد المهدي في

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