وزارة النقل: العراق يعتزم الانضمام الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية

2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، مناقشة امكانية الاسراع باجراءات انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بمنح القروض للدول الاعضاء، فيما أعربت

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