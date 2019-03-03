2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : سومر نيوز

اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، القوات الأمريكية وطيرانها بمنع وصول الحشد الشعبي لل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع النيابية: القوات الأمريكية تمنع وصول الحشد الشعبي للمناطق الحدودية مع سوريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع النيابية: القوات الأمريكية تمنع وصول الحشد الشعبي للمناطق الحدودية مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).