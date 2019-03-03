في حركة ضد الفلسطينيين .. الولايات المتحدة تدمج قنصليتها بسفارتها في القدس

2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة : سومر نيوز

كشفت وكالة فرانس برس ، الاحد، عن محاولات دمج السفارة الأمريكية مع قنصليتها العامة في القدس م...

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