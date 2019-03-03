عبدالمهدي يستذكر انتفاضة الشعب الخالدة ضد الدكتاتورية

2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي انتفاضة الشعب الخالدة ضد الدكتاتورية .وقال في بيان انه ” مع إطلالة آذار من كل عام، نقف لنستذكر مثابة وضّاءة في مسيرة شعبنا العراقي المجاهد ضدّ الظلم والطغيان الصّدامي المقبور”.واضاف عبد المهدي ” لقد كان آذار من عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف، أبرز بوّابة مرّ بها نضال […]

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