ضبط الآف التصاريح الكمركية المزورة في منفذ زرباطية

2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئـة المنافذ الحدودية الآف التصاريح الكمركية المزورة في كمرك زرباطية الحدودي ، والتي تمت طباعتها في ايران .وذكرت الهيئة ، ان “التصريحات الكمركية الجديدة وهي ١٥ كارتونا كبيرا ، حيث كانت مخبأة تحت كتب”.

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