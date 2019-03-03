هيئة الاعلام والاتصالات: رصد تذبذب وتوقف الخدمات المقدمة من شركة

2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، الاحد، أن الفرق الفنية المختصة التابعة لها رصدت منذ الصباح الباكر تذبذب وتوقف الخدمات المقدمة من شركة "اسيا سيل" للمشتركين، اضافة الى تلقي عشرات الشكاوى من المواطنين عن طريق الاتصال بقسم صوت المستهلك على الرقم المجاني 177 .

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم 3 آذار 2019 أنه "تم الاتصال بشركة اسيا سيل لبيان اسباب الانقطاع والتذبذب بالخدمة المقدمة، وتوجيه انذار مباشر الى الشركة، وإلزامها اخطار المستخدمين بالحالات التي يتوقع فيها تعطل الشبكة، وضمان عدم تأثر المستخدمين باي اعمال صيانة او تحديث لعناصر الشبكة، اضافة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركة وبناء على عقد الرخصة بعد معرفة الاسباب الحقيقية ومسبباتها".

وأضاف البيان أن "الشركة وعدت بحل المشكلة باسرع وقت وعدم تكرارها، وإن كان الامر خارج عن ارادتها كما ادعت لاسباب فنية تتعلق بجهودها لتحسين الخدمة".

وتابع البيان أن "الهيئة تجدد تأكيدها لجميع المشتركين في خدمات اتصالات الهاتف النقال وضمن جميع الشركات المرخصة، أن فرقها الفنية تتابع يوميا جودة الخدمة المقدمة من شركات (اسيا سيل وزين وكورك تليكوم)، وتقديم تقارير يومية للشركات لمعالجة المشاكل الفنية باسرع وقت، وان لا يتجاوز 24 ساعة فقط.

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