الرئيس الفلسطيني يصل بغداد

2019/03/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصل الى بغداد، مبيناً ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل الرئيس عباس.

وكشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، امس السبت، عن موعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الايراني حسن روحاني الى العاصمة بغداد.

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