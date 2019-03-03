2019/03/03 | 19:37

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محكمة السليمانية تكشف اسباب اعتقال شاسوار عبدالواحد

بغداد -

كلمة

اوضحت محكمة السليمانية يوم الاحد سبب اعتقال رئيس الحركة

"الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد.

وقالت المحكمة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه أنه "جرت مشادة بين المواطن شاسوار عبدالواحد وعدد

من موظفي الاسايش في مطار السليمانية، وبعدها اشتكى اثنين من موظفي

الاسايش ضد المدعو، على انهما اهينا وتم شتمهما في اثناء الدوام

الرسمي لهما".

واشارت الى انه "بعد ذلك قدم مواطن اخر مدني يعمل في شركة اهلية في

مجال الخطوط الجوية شكوى اخرى ضد المدعو شاسوار بتهمة السب والشتم

عليه"، موضحة انه "بعد تبليغ شاسوار في الشهر الخامس للعام ٢٠١٨

للحضور الى المحكمة الا انه لم يحضر، لذا اصدرت المحكمة ووفق

القانون قرار اعتقاله".

واضافت المحكمة ان "هذا جزء من المعلومات حول القضية التي جعلوا

منها ملفا اعلاميا لتشويه الحقائق امام الرأي العام، لذا من الضروري

ان يعلم الجميع بان المتهم بريء لحين اثبات القضية عليه امام محكمة

مختصة، و القضاء مستقل ويجب ان ينفذ قرار المحكمة على ايا كان دون

تميز، لذا المثول امام المحكمة ليست بهبة ولا حاجة لاي منيية".

ولفتت ان "المحكمة لا تعمل اي عمل سياسي وتنفذ مهامها المهنية وفق

القوانين المعمول بها"، مشيرة الى ان "قرار اعتقال المواطن شاسوار

عبدالواحد لا علاقة له بمنصبه كرئيس حزب سياسي وانما بسبب شكويين

دونتا ضده وبعد عدم حضوره تم اعتقاله".

وذكرت انه "في ملف شكوى موظفي اسايش المطار وفق المادة ٢٢٩ من قانون

العقوبات العراقي، المتهم افرج عنه بالكفالة ولكن في قضية شكوى موظف

الشركة الاهلية و وفق المادة ٤٣٤ من قانون العقوبات العراقي تم حبس

المتهم مؤقتا، بالاضافة من غير المألوف ان يتحدث اشخاص على ملفات

قانونية وشؤون المحكمة دون علم لهم بشأنها".

ودعت المحكمة القنوات الاعلامية ان "لا يشوهوا هذا الموضوع امام

الرأي العام لانه كما وضح ان الموضوع قانوني ولا صلة له بالسياسية".

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