اعتقال مئات المتسولين في بغداد

2019/03/03 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد يوم الاحد اعتقال 450 متسول

في اول يوم من حملتها لمكافحة هذه الظاهرة في مناطق

العاصمة.

وقال المديرية في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري انه "حسـب الاوامر والتوجيهات نفذت ومنــذ صباح

اليوم الاحد، حملة مكافحة ظاهرة التسول المنتشرة فــــي التقاطعات

والشوارع العامة للعاصمة بغداد".

واضافت ان "الحملة اسفرت عن القبض على اكثر من (450) حالة تسول وتم

تسليمهم اصولياً الــــى مراكز الشرطة المحلية والحملة مستمره

للحـــد من هــذه الظاهرة غير الحضارية".

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