سرايا السلام تعلن استشهاد احد مقاتليها في سامراء

2019/03/03 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سرايا السلام، الأحد، استشهاد احد افرادها في قاطع عمليات سامراء.

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