رئيس اركان الجيش يوجه بوحدة القيادة والتعاون بين القوات الأمنية والحشد الشعبي في الطوز

2019/03/03 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي، الأحد، بضرورة وحدة القيادة والسيطرة والتعاون بين القطعات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في قضاء طوزخورماتو.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الغانمي عقد، اليوم، اجتماعا على هامش زيارته لقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين ضم قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن جمعة عناد وقائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل الجبوري وآمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم الآمرلي وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي الآمرلي.

وأكد الغانمي خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز القوات الأمنية وذلك لسد كافة الثغرات التي قد يستغلها العدو ووضع خطط استراتيجية مهمة.ووجه الغانمي بضرورة وحدة القيادة والسيطرة والتعاون بين القطعات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وتوفير كافة الخدمات الاساسية واعادة ما تبقى من العوائل النازحة الى منازلهم.

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