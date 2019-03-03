محمود عباس:اطلعت عادل عبد المهدي على تطورات الاوضاع في فلسطين والانتهاكات بالقدس

2019/03/03 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاحد، أنه اطلع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تطورات الاوضاع في فلسطين والانتهاكات في القدس.ونقل التلفزيون الرسمي العراقي عن عباس قوله، “اطلعت رئيس الوزراء العراقي على تطورات الاوضاع في فلسطين والانتهاكات التي تتعرض لها القدس”.وأضاف أن “الادارة الاميركية اثبتت عدم حياديتها بعد ان اعترفت بالقدس عاصمة اسرائيل وهو ما دعانا الى رفض خطتها للسلام”.ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.

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