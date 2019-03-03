اليابان تموّل مشروعًا في قضاء الحويجة بكركوك

2019/03/03 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

اعلنت السفارة اليابانية في العراق، اليوم الاحد، عن تقديم مساعدات مالية لتمويل مشروع في قضاء الحويجة، جنوبي غربي مدينة كركوك.

وقالت السفارة في بيان تلقى”

النور نيوز” نسخة منه, ان “حكومة اليابان قدمت مساعدات مالية تصل إلى 83،000

دولار أمريكي لمشروع تقديم أجهزة طبية لمستشفى الحويجة في كركوك.





واضاف البيان “يهدف المشروع الى تحسين

البيئة الطبية للأطفال الرضع في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بعد التحرر من

عصابات داعش من خلال تجهيز 9 حاضنات وجهاز للإنعاش التنفس لدى الأطفال الرضع في مستشفى

الحويجة في كركوك”.

مبيناً، بأنه “تأتي هذه المنحة في

إطار برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني من

قبل حكومة اليابان.



وتهدف هذه المشاريع الى تحقيق نتائج فورية ومباشرة لتحسين الظروف

المعيشية للمجتمع المحلي.



قامت حكومة اليابان بتنفيذ أكثر من 90 مشروعاً من هذا النوع

منذ عام 2003 في جميع أنحاء العراق، في مختلف المجالات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم

والفقر والرفاهية العامة”.

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