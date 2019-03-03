نفط ميسان يهزم الجوية في واحدة من مفاجآت الدوري الممتاز

2019/03/03 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / رياضة

تمكن فريق نفط ميسان بكرة القدم ,اليوم

الاحد، من احداث مفاجئة بالفوز على وصيف الدوري الممتاز الجوية 3-2 في لقاء مؤجل من

الجولة الثالثة لمنافسات دوري الكرة الممتاز.

بداية اللقاء شهدت افضلية لنفط ميسان في

التنظيم وبناء الهجمات والضغط على مرمى امجد رحيم ،وبكر نفط ميسان بهدف وسام سعدون

عند الدقيقة ٥ من اللقاء، وحافظ الفريق الميساني على تنظيم صفوفه مع غلق المنافذ على

هجوم الجوية والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والهدف الثاني في الدقيقة ٢٣ بواسطة

ثامر برغش، وظهر الجوية بخطوط مفككة في المتبقي من وقت هذا الشوط وما زاد من معاناته

عملية الطرد التي تعرض لها سعد ناطق في الدقيقة 44، وانتهاء الشوط الاول بهدفي نفط

ميسان دون رد من الجوية الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وعاد الجوية في النصف الثاني من الشوط الثاني،

فيما لم يتمكن نفط ميسان المحافظة على التقدم رغم ان منافسه يلعب بنقص عددي، وتمكن

البديل عماد محسن من تقليص الفارق للجوية في الدقيقة 76، وعاد نفس اللاعب عند الدقيقة

81 ليدرك التعادل للجوية، لكن المفاجئة حضرت عند الوقت الاضافي القاتل بتقدم نفط ميسان

من ركلة جزاء وهدف احمد سعيد وانتهاء اللقاء بفوز نفط ميسان 3-2.

ورغم خسارة الجوية الا انه حافظ على الوصافة

بنقاطه الـ 38وبفارق الاهداف المسجلة مع الكرخ الثالث، فيما يتصدر الشرطة قائمة المنافسة

بـ 44 نقطة.

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