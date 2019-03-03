الجيش السوري : لن نقف مكتوفي الايدي امام اعتداءات الارهابيين

2019/03/03 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الحكومة السورية بشدة خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق خفض

التصعيد بعد هجومها على مواقع تابعة للجيش السوري في ريف حماة الشمالي

. واوضح مصدر عسكري سوري ان الهجوم نفذته مجموعة ما تعرف باجناد القوقاز

الارهابي على مواقع الجيش في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي

،مضيفا انها انطلقت من مواقعها في مناطق خفض التصعيد مستخدمة أنواعا

متعددة من الأسلحة ومستغلة الظروف الجوية السيئة لتنفيذ عملياتها

الإرهابية.

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