بالفيديو.. رفع ١٠ آلاف كتلة كونكريتية من بغداد

2019/03/03 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، رفع ١٠ آلاف كتلة كونكريتية من بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بجهود مستمرة لقيادة عمليات بغداد برفع الحواجز الكونكريتية التي بلغت الى الان عشرة الالف حاجز والعمل مستمر حتى رفع اخر {صبة} كونكريتية من اجل بغداد انظف واجمل".واضاف" حيث تقوم كوادر عمليات بغداد برفع هذه الحواجز من داخل العاصمة ونقلها الى محيط بغداد ليتم الاستفادة منها كسور امني للعاصمة".انتهى

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