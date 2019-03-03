لجنة الحكام تحدد مواعيد إختبارات حكام الدرجة الأولى

2019/03/03 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم مواعيد الاختبارات لكل حكام الدرجة الاولى بالعراق.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الاختبارات ستنطلق في شهر آذار المقبل لمدة ثلاثة ايّام من الثامن والتاسع والعاشر من الشهر آذار للعام الحالي ٢٠١٩، والتي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي، على ان يكون يوم الخميس الموافق الثامن من شهر آذار المقبل اليوم الاول لإنطلاق الاختبارات عند الساعة السابعة صباحا لمجموعة بغداد، وعند الساعة الثالثة ظهرا تبدأ اختبارات الوجبة الثانية، وأيضا لبغداد".



واضاف" أما اليوم الذي يليه، الجمعة، الموافق التاسع من آذار المقبل، فستنطلق الاختبارات في محافظات عدة، وبأوقات مختلفة، حيث ستجري الاختبارات في اربع محافظات عند الساعة السابعة صباحا، وهي {اربيل - سليمانية - دهوك - الموصل}".



وتابع" اما في محافظات {ديالى-صلاح الدين-الانبار} فسيكون موعد الاختبارات عند الساعة الثامنة صباحا، وعند الساعة الثالثة ظهرا ستنطلق الاختبارات في محافظتي {كركوك - بابل}، ويختتم اختبار اليوم الثاني الجمعة في محافظة النجف عند الساعة الرابعة عصرا..



وسيكون يوم السبت، الموافق العاشر من آذار المقبل، مسك ختام الاختبارات لسبع محافظات".وبين" حيث ستنطلق اولا لمحافظتي {البصرة - ميسان} عند الساعة السبعة صباحا.



اما الساعة الثامنة، فستشهد اختبارات محافظتي {الناصرية -واسط}، تعقبها عند الساعة الثالثة ظهرا اختبارات محافظتي {السماوة - الديوانية)} وتختتم اختبارات الحكام كافة عند الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت، الموافق ١٠- ٣- ٢٠١٩، لمحافظة {كربلاء}".انتهى

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