استخدام خراطيم المياه ضد طلاب جزائريين يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري

2019/03/03 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاستخدمت الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، خراطيم المياه لتفريق طلاب يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري في العاصمة حيث يتوقع تقديم ملف ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة يرفضونها، بحسب مصادر أمنية.وسار مئات الطلاب في العاصمة وغيرها من مدن البلاد الأحد، اليوم الأخير للترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل.وأغلق مترو العاصمة في وقت مبكر بعد الظهر وكذلك الطريق السريع الذي يربط المطار بوسط العاصمة، لمنع الطلاب من الوصول إلى وسط المدينة، وفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية.ومنعت الشرطة من التظاهر نحو مئة طالب هتفوا بشعارات مناهضة لبوتفليقة في وسط العاصمة.وكان المعسكر الرئاسي أعلن ان ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الى المجلس الدستوري الاحد قبل منتصف الليل (23,00 ت غ) آخر مهلة لذلك.وينوي الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية خامسة رغم الاحتجاجات على ذلك منذ عشرة ايام في تحرك غير مسبوق منذ توليه الحكم.

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