طيران الجيش يدمّر ثلاثة مواقع ارتكاز لخلايا “داعش” غربي الانبار

2019/03/03 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الأحد، بأن طيران الجيش دمّر ثلاثة مواقع ارتكاز لخلايا عصابات “داعش” الإجرامية غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “طيران الجيش تمكن, اليوم, من تدمير ثلاثة مواقع ارتكاز لخلايا عصابات داعش الإجرامية في صحراء منطقة ناحية كبيسة بقضاء هيت غربي الانبار، ومقتل […]

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