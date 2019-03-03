العراق..نحو 150 ألف تلميذ متسرب من المدارس خلال عام واحد

2019/03/03 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضوة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب السابق، الناشطة ريزان الشيخ، اليوم الأحد، عن وجود نحو 150 ألف تلميذ متسرب من المدارس العراقية خلال عام واحد.

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