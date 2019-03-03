الجمارك: إجازات الاستيراد وثيقة أساسية ومتطلب قانوني ولا صلاحية للإعفاء منها

2019/03/03 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، كافة الشركات العراقية والأجنبية والمستوردين بالتوجه فوراً نحو أقرب مراكزها في الموانيء والمنافذ البرية وتقديم الوثائق اللازمة لإنجاز المعاملات الجمركية لضمان انسيابية الحركة التجارية و

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