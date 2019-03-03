وزارة الاعمار تنصب معملا جديدا للاسفلت في الناصرية

2019/03/03 | 19:46

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية بلدية الناصرية ان وزارة الاعمار والاسكان ستنصب معمل اسفلت جديد في قضاء الناصرية بطاقة 250 طن بالساعة.





‎شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية بلدية الناصرية ان وزارة الاعمار والاسكان ستنصب معمل اسفلت جديد في قضاء الناصرية بطاقة 250 طن بالساعة.وذكر مدير بلدية الناصرية احمد ريكان لشبكة اخبار الناصرية ، ان المعمل الجديد هو واحد من 17 معملا عملت الوزارة على نصبها في عموم محافظات البلاد .واوضح ان المعمل يتمتع بمعاير انتاجية عالية افضل بكثير من المعامل السابقة ، وسيسهم بمعالجة الكثير من التخسفات في شبكة الطرق داخل مدينة الناصرية .انتهى،ت ع ح .

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