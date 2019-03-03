2019/03/03 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رجّح تحالفا سائرون والفتح، الاحد، أن يبدأ مجلس النواب “جولة استجوابات” نيابية لبعض ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سائرون والفتح: حزمة استجوابات مقبلة.. ستبدأ بوزيرين.. وخلال أيام!) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
رجّح تحالفا سائرون والفتح، الاحد، أن يبدأ مجلس النواب “جولة استجوابات” نيابية لبعض ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سائرون والفتح: حزمة استجوابات مقبلة.. ستبدأ بوزيرين.. وخلال أيام!) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سائرون والفتح: حزمة استجوابات مقبلة.. ستبدأ بوزيرين.. وخلال أيام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).