سائرون والفتح: حزمة استجوابات مقبلة.. ستبدأ بوزيرين.. وخلال أيام!

2019/03/03 | 19:49

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بغداد- العراق اليوم:

رجّح تحالفا سائرون والفتح، الاحد، أن يبدأ مجلس النواب “جولة استجوابات” نيابية لبعض ا...





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