2019/03/03 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

كشفت الحكومة المحلية في البصرة، عن ركود في حركة التجارة أصاب منافذ المحافظة الحدودية اثر الاتفاق...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الركود يصيب منافذ البصرة اثر اتفاقية الأردن والحكومة المحلية تتوعد بالتصعيد) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الركود يصيب منافذ البصرة اثر اتفاقية الأردن والحكومة المحلية تتوعد بالتصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).