نائب نقيب الأطباء : قدمت استقالتي بسبب القصور في محاسبة الأطباء المسيئين للمرضى

2019/03/03 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزا نائب نقيب الأطباء جاسم الموسوي، الأحد، سبب استقالته من المنصب الى القصور في محاسبة الأطباء المسيئين من قبل النقابة خاصة ممن يعقدون الصفقات مع أصحاب المختبرات والصيادلة.وقال الموسوي لـ/المعلومة/ إن “هناك بعض الأطباء أساءوا لمهنة الطب ممن يعقدون صفقات مع أصحاب المختبرات والصيادلة على حساب المريض”.وأضاف انه “اختلف مع […]

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