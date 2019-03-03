صادقون: بقاء عائلات داعش في المدن سيتسبب بإعادة الفوضى

2019/03/03 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة صادقون عن تعرض ملف بقاء عائلات داعش للمساومات السياسية من قبل بعض الأحزاب .

وقال عضو الكتلة حسن سالم إن بقاء تلك العائلات في المدن سيتسبب بإعادة الفوضى الأمنية في المحافظات الغربية مطالبا القضاء العراقي بالإسراع في تنفيذ الإحكام بحق الدواعش الذين تم استلامهم من سورية .

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