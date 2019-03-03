مجلس الديوانية يرد على وزارة التربية: ليس من صلاحياتكم اعادة المقالين

2019/03/03 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد عضو في مجلس محافظة الديوانية، الأحد، على كتاب وزارة التربية الموقع من قبل وكيلها حول إعادة مدير تربية المحافظة بعد إقالته، فيما أشار إلى انه ليس من صلاحيات الوزارة إعادة مدير التربية المقال.

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