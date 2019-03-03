موسع.. عبد المهدي: سنبقى ندافع عن حق الشعب الفلسطيني.. عباس: رفضنا خطة السلام الاميركية بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

2019/03/03 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الاحد، ان القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية، وسنبقى ندافع عن حق الشعب الفلسطيني.

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